RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Маляр объяснила, как ВСУ добились огневого контроля над Бахмутом

Фото: стало известно, как ВСУ добились огневого контроля над Бахмутом Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные уже несколько дней держат Бахмут Донецкой области под огневым контролем. Это, в частности, стало возможным после захвата важных позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя министра обороны Анны Маляр.

"В Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение врага по городу", - рассказала она.

По словам Маляр, это стало возможным благодаря тому, что в процессе продвижения вперед ВСУ взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута.

Ситуация в Бахмуте и на Бахмутском направлении

ВСУ уже несколько недель ведут контрнаступление на нескольких направлениях, в частности, и на Бахмутском. Как буквально сегодня рассказал генерал Александр Сырский, в Бахмуте оккупанты находятся в ловушке, а украинские военные берут город под огневой контроль. На Бахмутском направлении ВСУ планомерно выбивают российские войска с занятых позиций.

По данным Генштаба, на Бахмутском направлении ВСУ на прошлой неделе освободили 4 кв. км земли. В общей сложности освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 24 кв. км.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут