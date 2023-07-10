UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Маляр пояснила, як ЗСУ домоглися вогневого контролю над Бахмутом

Фото: стало відомо, як ЗСУ домоглися вогневого контролю над Бахмутом Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові вже кілька днів тримають Бахмут Донецької області під вогневим контролем. Це, зокрема, стало можливим після захоплення важливих позицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони Ганни Маляр.

"В Бахмуті вже декілька днів наші оборонці тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом", - розповіла вона.

За словами Маляр, це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед ЗСУ взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута.

Ситуація в Бахмуті та на Бахмутському напрямку

ЗСУ вже кілька тижнів ведуть контрнаступ на кількох напрямках, зокрема, і на Бахмутському. Як буквально сьогодні розповів генерал Олександр Сирський, у Бахмуті окупанти перебувають у пастці, а українські військові беруть місто під вогневий контроль. На Бахмутському напрямку ЗСУ планомірно вибивають російські війська із зайнятих позицій.

За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку ЗСУ минулого тижня звільнили 4 кв. км землі. Загалом звільнена площа на Бахмутському напрямку становить 24 кв. км.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут