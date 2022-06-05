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Маляр про поставки зброї Україні: Захід має зрозуміти, що це не разова акція

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Неділя 05 червня 2022 18:41
Маляр про поставки зброї Україні: Захід має зрозуміти, що це не разова акція Фото: заступник міністра оборони України Ганна Маляр (armyinform.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Військова допомога Україні у боротьбі проти російських окупантів не може стати разовою акцією для країн Заходу.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN, про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

"Західні союзники мають зрозуміти, що надання важкого озброєння Україні не є одноразовою допомогою. Постачання мають продовжуватися до перемоги", - наголосила Маляр.

За її словами, всієї зброї, яку отримала Україна з початку війни, недостатньо для того, щоб дати відсіч окупантам.

"Наші бійці справді підготовлені, наша армія справді підготовлена. Але цієї мотивації та підготовки недостатньо, щоб перемогти Росію без зброї", - наголосила заступник міністра оборони.

Маляр додала, що зараз ЗСУ найбільше потребують систем ППО та важкого озброєння.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США передадуть Україні реактивні системи залпового вогню HIMARS.

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