Защитники севера Украины провели масштабные учения. Наев объяснил цель тренировок

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Объединенных Сил ВСУ в Facebook.

Военные вместе с командованием и инструкторами провели комплексные занятия по тактической и психологической подготовке бойцов.

Учения прошли для отработки у военнослужащих навыков выполнения штурмовых действий в составе подразделения в условиях, максимально приближенных к боевым действиям. Защитники проверили устойчивость к различным эффектам боя, в том числе взрывам, вспышкам, любым шумам, крикам и тому подобное.

"Полоса препятствий, которую одолевают военнослужащие, максимально насыщена разными элементами, требующими от воинов физической выносливости, тактической и психологической подготовки. Сложно в учебе - легче будет в бою. Конечно, мы не воспроизведем всего происходящего на поле боя, но максимально приблизим и подготовим наших военнослужащих", - отметил командующий Объединенными Силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Он добавил, что это не новая полоса препятствий, ее уже использовали для обучения десантников и других подразделений ВСУ. Наев отметил, что такие тренировки необходимы не только для бойцов, но и для командиров, чтобы они могли быстро принимать решения в условиях боя.

"Пока обстановка позволяет, в Северной операционной зоне проходят мероприятия по подготовке войск. Также готовятся командиры, штабы. Кроме этого, мы продолжаем минировать государственную границу Украины, создавать новые оборонные рубежи и позиции. Все это необходимо для того, чтобы укрепить нашу оборону", - подчеркнул Наев.