Маляр назвала цель вбросов россиян о выборах в Украине

"Цель таких вбросов - разъединение общества и подрыв доверия к военно-политическим решениям", - заявила она.

Маляр добавила, что для противника важно подорвать доверие к решению президента и военного командования потому что доверие к ним консолидирует общество в борьбе с врагом.

"Недоверие - ослабляет", - заявила она.

Скандал вокруг выборов

Недавно президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявил, что Украине необходимо провести парламентские и президентские выборы даже при условии военного положения. В частности, он даже предложил голосование по интернету.

В свою очередь ему ответил секретарь СНБО Алексей Данилов. В эфире телемарафона он заявил, что до завершения военного положения в Украине не будет выборов, поскольку это противоречит Конституции страны.

Российское влияние

Россияне постоянно пытается повлиять на политическую ситуацию в Украине с помощью фейков и ИПСО. При этом ранее британская разведка раскрыла методы и цели российских ИПСО против Украины.

Помимо этого россияне пытались разогнать в информационном поле сообщения о ссоре между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Возможны ли выборы

Поскольку в Украине сейчас объявлено военное положение, то Конституцией запрещается проведение каких-либо выборов в этот период.

Помимо этого значительная часть Украины пока еще временно захвачена российскими войсками, в тысячи украинцев уехали за границу, что повлияет на явку на выборах. В то же время российские хакеры время от времени пытаются осуществить кибератаку на сайты органов власти.