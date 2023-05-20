Маляр назвала мету вкидів росіян про вибори в Україні

"Мета таких вкидань - роз'єднання суспільства і підрив довіри до військово-політичних рішень", - заявила вона.

Маляр додала, що для противника важливо підірвати довіру до рішення президента і військового командування, бо довіра до них консолідує суспільство в боротьбі з ворогом.

"Недовіра - послаблює", - заявила вона.

Скандал навколо виборів

Нещодавно президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявив, що Україні необхідно провести парламентські та президентські вибори навіть за умови воєнного стану. Зокрема, він навіть запропонував голосування через інтернет.

Зі свого боку йому відповів секретар РНБО Олексій Данілов. В ефірі телемарафону він заявив, що до завершення воєнного стану в Україні не буде виборів, оскільки це суперечить Конституції країни.

Російський вплив

Росіяни постійно намагаються вплинути на політичну ситуацію в Україні за допомогою фейків та ІПСО. При цьому раніше британська розвідка розкрила методи та цілі російських ІПСО проти України.

Крім цього, росіяни намагалися розігнати в інформаційному полі повідомлення про сварку між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Чи можливі вибори

Оскільки в Україні зараз оголошено воєнний стан, то Конституцією забороняється проведення будь-яких виборів у цей період.

Крім цього, значна частина України поки що тимчасово захоплена російськими військами, тисячі українців виїхали за кордон, що вплине на явку на виборах. Водночас російські хакери час від часу намагаються здійснити кібератаку на сайти органів влади.