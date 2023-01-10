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Маляр о боях за Соледар: подступы к позициям ВСУ усеяны телами оккупантов

Фото: Анна Маляр, замминистра обороны Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники продолжают держать оборону в Соледаре, в рядах российских войск много потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр в Telegram.

Она отметила, что тяжелые бои за Соледар продолжаются. При этом россияне не учитывают больших потерь своего личного состава и не перестают проводить активные штурмы.

"Подступы к нашим позициям просто усеяны телами погибших бойцов противника. Наши бойцы мужественно держат оборону. Так отчаянно сразиться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация", - добавила Маляр.

Напомним, вчера, 9 января, Маляр заявляла, что россияне начали мощный штурм Соледара. Для наступления они задействовали большое количество штурмовых групп, которые сформированы из лучших резервов "вагнеровцев".

Также мы писали, что спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый объяснил, почему россияне переключились с Бахмута на Соледар.

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