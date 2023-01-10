Маляр о боях за Соледар: подступы к позициям ВСУ усеяны телами оккупантов

Украинские защитники продолжают держать оборону в Соледаре, в рядах российских войск много потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Украины Анну Маляр в Telegram .

Она отметила, что тяжелые бои за Соледар продолжаются. При этом россияне не учитывают больших потерь своего личного состава и не перестают проводить активные штурмы.

"Подступы к нашим позициям просто усеяны телами погибших бойцов противника. Наши бойцы мужественно держат оборону. Так отчаянно сразиться с большим и мощным врагом может только очень сильная нация", - добавила Маляр.