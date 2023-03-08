Маляр о боях за Бахмут: уничтожение оккупантов и техники там - это тоже победа

Победа для Украины - это не только деоккупация населенных пунктов, но и массовое уничтожение россиян и их техники, которое сейчас происходит в районе Бахмута.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместительницы министра обороны Украины Анны Маляр в эфире телемарафона.
По ее словам, сейчас большому количеству украинцев хочется новостей про освобождение территорий, поскольку именно это они расценивают как победу.
"Но вместе с тем то, что уже несколько месяцев подряд наши мужественные воины уничтожают врага и самые мощные, профессиональные подразделения "Вагнера" там, - это победа. То, что там сейчас уничтожается большое количество оружия и техники врага, - это победа. То, что на сегодняшний день враг там фактически связан и таким образом уменьшается его наступательный потенциал, - это тоже победа", - подчеркнула Маляр.
По ее словам, оборону Бахмута необходимо сохранять и она должна быть именно такой, как ее проводят сейчас украинские защитники.
Маляр добавила, что враг превосходит украинских военных в количестве личного состава и вооружения. Но в этих условиях защитники продолжают мужественно и фактически паритетно ему противостоять.
Напомним, командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил Бахмут 5 марта. По его словам, сейчас бои за город достигли высшего уровня напряжения.
При этом, по словам президента Украины Владимира Зеленского, решение продолжить оборону Бахмута, несмотря на такую напряженную ситуацию, приняли, чтобы не открыть россиянам дорогу к оккупации других населенных пунктов Донецкой области.
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