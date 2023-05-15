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Маляр о Бахмуте: ВСУ удалось продвинуться, но РФ подтягивает отряды десантников

Фото: ВСУ удалось продвинуться в Бахмуте Донецкой области, но РФ подтягивает отряды десантников (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Ситуация в Бахмуте Донецкой области остается очень тяжелой. Несмотря на то, что ВСУ удалось продвинуться, оккупанты даже не думают отступать, а наоборот подтягивают в город десантно-штурмовые отряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замминистра обороны Анны Маляр.

"В Бахмуте и на окраинах сейчас все сложно. Очень. Вопреки всему удалось нашим войскам несколько дней продвигаться. Это все благодаря сверхвозможностям и профессиональности наших военных", - рассказала она.

По словам Маляр, несмотря на успехи украинской армии, россияне не меняют цели и подтягивают к окрестностям Бахмута свои десантно-штурмовые отряды.

"Продолжаются тяжелые бои. Продолжается оборона Бахмута", - констатировала замминистра обороны.

Как сообщалось, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что продвижение украинских войск на Бахмутском направлении - это первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута.

Напомним, 14 мая в Минобороны заявили, что Силы обороны захватили более десяти позиций россиян под Бахмутом.

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Бахмут