Маляр о Бахмуте: ВСУ удалось продвинуться, но РФ подтягивает отряды десантников

"В Бахмуте и на окраинах сейчас все сложно. Очень. Вопреки всему удалось нашим войскам несколько дней продвигаться. Это все благодаря сверхвозможностям и профессиональности наших военных", - рассказала она.

По словам Маляр, несмотря на успехи украинской армии, россияне не меняют цели и подтягивают к окрестностям Бахмута свои десантно-штурмовые отряды.

"Продолжаются тяжелые бои. Продолжается оборона Бахмута", - констатировала замминистра обороны.

Как сообщалось, командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что продвижение украинских войск на Бахмутском направлении - это первый успех наступательных действий в ходе проведения операции по обороне Бахмута.

Напомним, 14 мая в Минобороны заявили, что Силы обороны захватили более десяти позиций россиян под Бахмутом.