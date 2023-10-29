На Мальте советники по вопросам нацбезопасности и внешней политики обсудили "Формулу мира" Зеленского

Эта встреча стала продолжением консультаций в соответствующем формате в Копенгагене (Дания) в июне текущего года и в Джидде (Саудовская Аравия) в августе.

В третьей встрече приняли участие дипломаты из 66 стран и международных организаций. К ней присоединились делегации многих стран Азии, Африки, Латинской Америки. Для сравнения, в предыдущей встрече участвовало 42 делегации.

В ходе третьей встречи советников на Мальте были рассмотрены конкретные направления "формулы мира" и наработки по их реализации. Внимание было сосредоточено на пяти ключевых пунктах: "Ядерная и радиационная безопасность", "Продовольственная безопасность", "Энергетическая безопасность", "Освобождение всех пленных и депортированных лиц" и "Восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка".

Руководитель Офиса президента Украины, глава украинской делегации на Мальте Андрей Ермак в выступлении поблагодарил каждого присутствующего в зале, а также лидеров всех стран, чьи представители приняли участие в этой встрече.

По словам Ермака, предварительные консультации на уровне советников позволили сформировать общее видение предпосылок наступления мира и безопасного послевоенного устройства мира. По результатам встреч на уровне послов в Киеве были наработаны конкретные планы реализации пунктов "формулы мира" и созданы международные рабочие группы, которые сосредоточились на технических вопросах реализации пунктов формулы.

Как подчеркнул руководитель ОПУ, к разработке плана приобщаются все больше государств, уважающих международное право и принципы Устава ООН.

Каждая наша встреча на фоне этой ужасной войны - свидетельство того, что мы стали более чем коллегами. Мы стали друзьями. разворачивающиеся конфликты в мире. И сегодня мы даем новый мощный сигнал всему человечеству: мы приближаем мир. Справедливый, устойчивый, длительный. Для Украины. Для мира", - резюмировал Ермак.

Напомним, Украина предлагает "формулу мира", чтобы остановить разрушительную российскую войну. Она заключается в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе войск РФ с оккупированных территорий.

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