На Мальті радники із питань нацбезпеки та зовнішньої політики обговорили "Формулу миру" Зеленського

Ця зустріч стала продовженням консультацій у відповідному форматі в Копенгагені (Данія) в червні поточного року та в Джидді (Саудівська Аравія) в серпні.

У третій зустрічі взяли участь дипломати з 66 країн і міжнародних організацій. До неї приєдналися делегації багатьох держав Азії, Африки, Латинської Америки. Для порівняння, у попередній зустрічі брали участь 42 делегації.

Під час третьої зустрічі радників на Мальті було розглянуто конкретні напрями "формули миру" і напрацювання щодо їх реалізації. Увагу було зосереджено на п'яти ключових пунктах: "Ядерна та радіаційна безпека", "Продовольча безпека", "Енергетична безпека", "Звільнення всіх полонених і депортованих осіб" і "Відновлення територіальної цілісності України та світового порядку".

Керівник Офісу президента України, голова української делегації на Мальті Андрій Єрмак у виступі подякував кожному присутньому в залі, а також лідерам усіх країн, чиї представники взяли участь у цій зустрічі.

За словами Єрмака, попередні консультації на рівні радників дали змогу сформувати загальне бачення передумов настання миру та безпечного повоєнного устрою світу. А за результатами зустрічей на рівні послів у Києві були напрацьовані конкретні плани реалізації пунктів "формули миру" та створені міжнародні робочі групи, які зосередилися на технічних питаннях реалізації пунктів формули.

Як наголосив керівник ОПУ, до розробки плану долучаються дедалі більше держав, які поважають міжнародне право та принципи Статуту ООН.

"Кожна наша зустріч на тлі цієї жахливої війни - свідчення того, що ми стали більш ніж колегами. Ми стали друзями. Я впевнений, що завершення найбільшої війни у Європі з часів Другої світової справедливим, тривалим і всеосяжним миром матиме величезний позитивний вплив на інші вибухонебезпечні конфлікти, які розгортаються у світі. І сьогодні ми даємо новий потужний сигнал усьому людству: ми наближаємо мир. Справедливий, стійкий, тривалий. Для України. Для світу", - резюмував Єрмак.

Нагадаємо, Україна пропонує "формулу миру", аби зупинити руйнівну російську війну. Вона полягає в гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні військ РФ з окупованих територій.

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