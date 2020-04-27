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На Мальті вперше з початку пандемії не зафіксували жодного випадку COVID-19

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 09:44
На Мальті вперше з початку пандемії не зафіксували жодного випадку COVID-19
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Моз Мальти повідомили про можливе пом'якшення обмежень

На Мальті за минулу добу, 26 квітня, вперше з початку пандемії коронавірусу не було зафіксовано нових випадків захворювання. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Мальти Кріс Фірн, передає Malta Today.

Також в мальтійському Моз підтвердили 33 одужання за останню добу.

"Країна наближається до того моменту, коли деякі, але не всі - обмеження почнуть зніматися. Заходи будуть пом'якшені контрольованим і поступовим чином, і таким чином, щоб це не торкнулося всі сектори відразу. Деякі заходи, якщо їх скасувати, призведуть до більш високого ризику, ніж інші", - сказав Фірн.

Загальна кількість інфікованих коронавірусом на Мальті становить 448 осіб, з них 4 померли, 282 пацієнта одужали.

Раніше РБК-Україна писало, що в Казахстані прийняли рішення про продовження надзвичайного стану в країні у зв'язку з коронавірусом до 11 травня. У разі нового спалаху епідемії режим НС можуть продовжити ще.

Також повідомлялося, що у Франції зафіксовано найнижчий рівень смертності від COVID-19 за 5 тижнів. За минулу добу в країні від коронавирусной інфекції померли 242 людини.

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