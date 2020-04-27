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На Мальте впервые с начала пандемии не зафиксировали ни одного случая COVID-19

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 09:44
На Мальте впервые с начала пандемии не зафиксировали ни одного случая COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Минздраве Мальты сообщили о возможном смягчении ограничений

На Мальте за прошлые сутки, 26 апреля, впервые с начала пандемии коронавируса не было зафиксировано новых случаев заболевания. Об этом сообщил министр здравоохранения Мальты Крис Фирн, передает Malta Today.

Также в мальтийском Минздраве подтвердили 33 выздоровления за последние сутки.

"Страна приближается к тому моменту, когда некоторые - но не все - ограничения начнут сниматься. Меры будут смягчены контролируемым и постепенным образом, и таким образом, чтобы это не затронуло все сектора сразу. Некоторые меры, если их отменить, приведут к более высокому риску, чем другие", - сказал Фирн.

Общее количество инфицированных коронавирусом на Мальте составляет 448 человек, из них 4 умерли, 282 пациента выздоровели.

Ранее РБК-Украина писало, что в Казахстане приняли решение о продлении чрезвычайного положения в стране в связи с коронавирусом до 11 мая. В случае новой вспышки эпидемии режим ЧП могут продлить еще.

Также сообщалось, что во Франции зафиксирован самый низкий уровень смертности от COVID-19 за 5 недель. За минувшие сутки в стране от коронавирусной инфекции умерли 242 человека.

В США от коронавируса умерли более 55 тыс. человек Беларусь обогнала Украину по числу случаев заражения COVID-19
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