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У Франції зафіксовано найнижчий рівень смертності за 5 тижнів

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 09:00
У Франції зафіксовано найнижчий рівень смертності за 5 тижнів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

За минулу добу в країні від коронавірусної інфекції загинули 242 людини

У Франції за минулу добу від коронавірусної інфекції загинули 242 людини, що є найнижчим показником летальних випадків за останні 5 тижнів. Про це повідомляє France24

Як повідомляється, загалом у Франції від пандемії коронавірусу померли 22 856, з яких 14 202 летальних випадки були зафіксовані у лікарнях, решта померлих - мешканці будинків літніх людей. За останні 24 години у лікарнях померли 152 людини, що є найменшою кількістю за останні 5 тижнів.

Наразі важких пацієнтів, які знаходяться в реанімації, в країні залишається 4682 особи. Госпіталізованих з симптомами хвороби у Франції зараз 28217.

Нагадаємо, у неділю у світі зафіксовано 2 млн 921 тисячу 439 випадків інфікування коронавірусом. Із загальної кількості інфікованих, 836 978 пацієнтів побороли хворобу, 203 289 померли. На цей час від COVID-19 лікуються 1 млн 881 тис. 172 людини.

Також в США за станом на ранок 27 квітня від коронавірусу померли 55,4 тис. осіб. Всього в країні зафіксували 987 тис. заражених коронавірусом, серед який 15 тис. людей у критичному стані. Вилікуватися від коронавірусу вдалося майже 120 тис. чоловік.

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