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У Казахстані продовжили надзвичайний стан до 11 травня

Новини » Коронавірус     27.04.2020 - 09:13
У Казахстані продовжили надзвичайний стан до 11 травня
Фото: Касим-Жомарт Токаєв (ca news org)

Режим НС може бути продовжений у разі нового спалаху епідемії

В Казахстані прийняли рішення про продовження надзвичайного стану в країні у зв'язку з пандемією коронавіруса до 11 травня. Про це повідомив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, передає прес-служба президента.

За його словами, надзвичайний стан може бути продовжено у разі нової масової спалаху епідемії.

"У відповідності з законом 11 травня режим НС буде завершений, якщо, звичайно, не станеться нова масова спалах епідемії. Сподіваюся, що цього не станеться", - йдеться в заяві президента.

Нагадаємо, надзвичайний стан в Казахстані з-за коронавіруса було введено з 16 березня. Спочатку режим НС повинен був завершитися 15 квітня. У цей період у країні запроваджено карантин, посилена охорона громадського порядку і особливо важливих державних і стратегічних об'єктів. Також тимчасово закриті торгові центри, кінотеатри, виставки і заборонені масові заходи.

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