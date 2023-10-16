Мальта – Украина: прогноз на матч квалификации к Евро-2024

Национальная команда Украины в 8-м туре отборочного турнира перед чемпионатом Европы 2024 года встретится со сборной Мальты на выезде.

Матч Мальта – Украина сыграют 17 октября. Поединок состоится на арене Национального стадиона в Та-Кали. Старт встречи назначен на 21:45 по киевскому времени.

Австрийская контора Bwin безусловным фаворитом противостояния определила "сине-желтых". На победу подопечных Сергея Реброва можно поставить со скромным коэффициентом 1,26. Потенциальный успех островитян оценили баллом в 11,50. Ничья же вдвое вероятнее – кэф 5,50.

Персональные фанаты Артема Довбика могут заложиться на минимум дубль своего любимца с перспективным коэффициентом 8,50. Любители же острых ощущений рассмотрят вариант со ставкой на точный результат 4:0 с солидным кэфом 11,50.

Похожие цифры подготовили и британцы из William Hill. На победу сборной Украины заложили коэффициент 1,27. Еще меньше здесь верят в подвиг "рыцарей", выставив бал 12,00 на их победу. Кэф 5,25 на ничью заставляет задуматься о риске.

Любители открытого футбола могут сделать неожиданную ставку с голами обеих команд в каждом из таймов с невероятным коэффициентом 23,00. В свою очередь вера в продолжение голевой серии Александра Караваева позволит обогатиться в 9,5 раз.