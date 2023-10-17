Мальта – Украина: Ребров оставил лидера "Шахтера" вне заявки на матч отбора к Евро-2024

Главный тренер национальной команды Украины Сергей Ребров определился с перечнем исполнителей, которые смогут сыграть против сборной Мальты в квалификации перед чемпионатом Европы 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.