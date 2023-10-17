Мальта – Украина: Ребров оставил лидера "Шахтера" вне заявки на матч отбора к Евро-2024
Главный тренер национальной команды Украины Сергей Ребров определился с перечнем исполнителей, которые смогут сыграть против сборной Мальты в квалификации перед чемпионатом Европы 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
Матч Мальта – Украина сыграют 17 октября. Поединок состоится на арене Национального стадиона в Та-Кали. Старт встречи назначен на 21:45 по киевскому времени.
В заявку "сине-желтых" попали 23 футболиста. Пропустит матч капитан донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко. Покинул лагерь сборной дисквалифицированный Руслан Малиновский. В свою очередь попали в список центрбек Денис Попов и нападающий Назарий Русин.
Ряд исполнителей сменил игровые номера. Хавбеки Егор Назарина и Александр Пихаленок теперь будут доступны под "шестеркой" и "восьмеркой" соответственно. Тем временем форвард Владислав Ванат выбрал 18-й номер.
Официальная заявка национальной команды на матч Мальта – Украина (с игровыми номерами):
Вратари: 1. Георгий Бущан, 12. Анатолий Трубин, 23. Дмитрий Потрошитель
Защитники: 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Александр Сваток, 13. Илья Забарный, 16. Виталий Миколенко, 19. Денис Попов, 22. Николай Матвиенко
Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Егор Назарина, 7. Георгий Судаков, 8. Александр Пихаленок, 10. Михаил Мудрик, 14. Виталий Буяльский, 17. Александр Зинченко, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев
Нападающие: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 15. Назарий Русин, 18. Владислав Ванат
К слову, утром подготовили анонс поединка Мальты и Украины в квалификации к Евро-2024.
Напомним, накануне вспомнили противостояние с футбольными "карликами" в истории сборной Украины.
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