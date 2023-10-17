ua en ru
Вт, 17 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мальта – Украина: кадры и прямая речь перед матчем отбора к Евро-2024

Та-Кали, Вторник 17 октября 2023 08:45
UA EN RU
Мальта – Украина: кадры и прямая речь перед матчем отбора к Евро-2024 Фото: "Сине-желтые" одолели македонцев несколько дней назад (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины продолжит квалификационный турнир перед чемпионатом Европы 2024 выездным матчем против сборной Мальты.

Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина.

Мальта – Украина

17 октября, 21:45, Та-Кали, Национальный стадион, трансляция на "Суспильне" (региональные каналы) и MEGOGO

"Сине-желтые" на пороге второго противостояния в октябре отбора. Соперником команды Сергея Реброва станет безусловный аутсайдер группы. Но автоматически записывать в таблице 3 очка рано. Летний поединок сборных завершился только минимальной победой Украины.

Мальта – Украина: кадры и прямая речь перед матчем отбора к Евро-2024

Но приличное поражение островитян рядом с неудачей против Северной Македонии (1:2) остается величайшим достижением сборной Мальты в квалификации. В субботу "рыцари" разгромно уступили Италии (0:4) и, прежде всего, будут думать об обороне во встрече со сборной Украины. Это обстоятельство – негатив для подопечных Реброва.

Наша сборная все еще в процессе обучения не просто игры первым номером, но и совершенствует навыки по взлому "автобусов". Поединок на средиземнорском острове станет промежуточным экзаменом для украинцев. Освеженная ближайшими резервистами команда должна добиться результата без лишних нервов.

"Мы должны быть очень сконцентрированными – впереди важная игра. Так же важна, как и с Северной Македонией. Я уверен, все игроки понимают, каким будет матч. Он будет сложным, таким же, как и в Словакии. Поэтому мы готовимся очень серьезно" , – заявил Ребров.

Ориентировочные составы на матч Мальта – Украина

Мальта: Бонелло – Мбонг, Апап, Долг, Мускат, Камензули – Гилломье, Кристенсен, Янник – Монтебелло, Нвоко

Украина: Бущан – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Сидорчук – Караваев, Буяльский, Зинченко, Мудрик – Ванат

Прогноз РБК-Украина Sport – 0:3

Сборная Украины обязана побеждать, чтобы остаться в борьбе за прямую путевку на Евро-2024. Важным будет первый забитый мяч. Если "сине-желтым" удастся быстро открыть счет, то испытание станет проще. В данный момент национальная команда на том уровне, когда хочется и комфортной победы, и качественной игры от подопечных Реброва.

Мальта – Украина: кадры и прямая речь перед матчем отбора к Евро-2024

К слову, ранее вспомнили противостояние с футбольными "карликами" в истории сборной Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная Украины
NEWS
Войска РФ ночью били ракетами и "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о сбитых целях
Войска РФ ночью били ракетами и "Шахедами": в Воздушных силах рассказали о сбитых целях
DAILY
Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Что происходит в Израиле и как на войну могут повлиять страны Ближнего Востока