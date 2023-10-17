Мальта – Украина: кадры и прямая речь перед матчем отбора к Евро-2024

Мальта – Украина

17 октября, 21:45, Та-Кали, Национальный стадион, трансляция на "Суспильне" (региональные каналы) и MEGOGO

"Сине-желтые" на пороге второго противостояния в октябре отбора. Соперником команды Сергея Реброва станет безусловный аутсайдер группы. Но автоматически записывать в таблице 3 очка рано. Летний поединок сборных завершился только минимальной победой Украины.

Но приличное поражение островитян рядом с неудачей против Северной Македонии (1:2) остается величайшим достижением сборной Мальты в квалификации. В субботу "рыцари" разгромно уступили Италии (0:4) и, прежде всего, будут думать об обороне во встрече со сборной Украины. Это обстоятельство – негатив для подопечных Реброва.

Наша сборная все еще в процессе обучения не просто игры первым номером, но и совершенствует навыки по взлому "автобусов". Поединок на средиземнорском острове станет промежуточным экзаменом для украинцев. Освеженная ближайшими резервистами команда должна добиться результата без лишних нервов.

"Мы должны быть очень сконцентрированными – впереди важная игра. Так же важна, как и с Северной Македонией. Я уверен, все игроки понимают, каким будет матч. Он будет сложным, таким же, как и в Словакии. Поэтому мы готовимся очень серьезно" , – заявил Ребров.

Ориентировочные составы на матч Мальта – Украина

Мальта: Бонелло – Мбонг, Апап, Долг, Мускат, Камензули – Гилломье, Кристенсен, Янник – Монтебелло, Нвоко

Украина: Бущан – Конопля, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Сидорчук – Караваев, Буяльский, Зинченко, Мудрик – Ванат

Прогноз РБК-Украина Sport – 0:3

Сборная Украины обязана побеждать, чтобы остаться в борьбе за прямую путевку на Евро-2024. Важным будет первый забитый мяч. Если "сине-желтым" удастся быстро открыть счет, то испытание станет проще. В данный момент национальная команда на том уровне, когда хочется и комфортной победы, и качественной игры от подопечных Реброва.