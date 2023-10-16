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Мальта – Украина: где смотреть матч квалификации к Евро-2024

Та-Кали, Понедельник 16 октября 2023 11:25
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Мальта – Украина: где смотреть матч квалификации к Евро-2024 Фото: "Сине-желтые" дома переиграли островитян (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины в 8-м туре отборочного турнира перед чемпионатом Европы 2024 года на выезде встретится со сборной Мальты.

Где смотреть матч онлайн и на каких телеканалах, подскажет РБК-Украина.

Матч Мальта – Украина сыграют 17 октября. Поединок состоится на арене Национального стадиона в Та-Кали. Старт встречи назначен на 21:45 по киевскому времени.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Черкассы" и т. д.). Трансляция национального вещателя будет доступна и клиентам кабельного ТВ. В сети эксклюзивным транслятором поединка будет сервис MEGOGO.

Предматчевая студия там начнется в 20:30. Трансляция встречи "сине-желтых" против островитян будет доступна на канале "Футбол Первый" и в разделе "Спорт" по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Комментаторами матча будут Александр Новак и Роберто Моралес.

Лагерь сборной Украины покинули защитник Сергей Кривцов и полузащитник Руслан Малиновский. Первый не успел восстановиться от травмы. А второй в свою очередь не поможет команде Сергея Реброва из-за перебора желтых карточек.

К слову, ранее сборная Украины одолела Северную Македонию в квалификации к Евро-2024.

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