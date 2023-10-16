Мальта – Україна: де дивитися матч кваліфікації до Євро-2024

Національна команда України у 8-му турі відбіркового турніру перед чемпіонатом Європи 2024 року на виїзді зустрінеться зі збірною Мальти.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна .

Матч Мальта – Україна зіграють 17 жовтня. Поєдинок відбудеться на арені Національний стадіон у Та-Калі. Старт зустрічі призначений на 21:45 за київським часом.

У цифровому мовленні T2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" тощо). Трансляція національного мовника буде доступна і клієнтам кабельного ТБ. У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку буде сервіс MEGOGO.

Передматчева студія там розпочнеться о 20:30. Трансляція зустрічі "синьо-жовтих" проти острів'ян буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Коментаторами матчу будуть Олександр Новак і Роберто Моралес.

Табір збірної України покинули оборонець Сергій Кривцов і півзахисник Руслан Маліновський. Перший не встиг відновитися від травми. Натомість другий не допоможе команді Сергія Реброва через перебір жовтих карток.