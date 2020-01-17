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Холодно та сухо: яка сьогодні буде погода

Новини » Суспільство     17.01.2020 - 08:00
Холодно та сухо: яка сьогодні буде погода
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Вдень температура повітря опустить до +2+4, а вночі -1-

Сьогодні погода в Україні погіршиться у порівнянні з вчорашнім днем, температура повітря опуститься до +4. Про це повідомляє Український Гідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході України мінлива хмарність. Вдень температура повітря опустить до +2+4, а вночі -1-3. У північних областях така ж сама погода.

Вдень у центральних областях мінлива хмарність, температура повітря +1+4, а вночі -1-3. У східних областях так само.

Холодно та сухо: яка сьогодні буде погода

Зазначається, що на півдні країни вдень +2+4, а вночі -1-3.

Прогноз у Києві

Сьогодні у столиці мінлива хмарність. Вдень +1+3, вночі -1-3.

Холодно та сухо: яка сьогодні буде погода

Нагадаємо, вчора погода в Україні була тепла, дощів та снігу не було, температура повітря досягла +8. У столиці була мінлива хмарність. Дощів та снігу не було. Вдень температура повітря склала +1+3, а вночі 0-2.

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