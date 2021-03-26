Мало вакцинують: Ляшко передав сигнал Одеській, Харківській і Запорізькій областях

Міністерство охорони здоров'я не скрізь досить темпами вакцинації від коронавірусу. Зокрема, мало щеплень роблять в Одеській, Харківській і Запорізькій областях.

Про це під час брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Сьогодні хотів би передати сигнал Одеській, Харківській, Запорізькій областях. Міста мільйонники не можуть проводити таку малу кількість вакцинацій щодня. Це питання буде повторно розглядатися на селекторних нарадах, оскільки в цих містах потрібно нарощувати темпи вакцинації", - заявив Ляшко.

За його словами, дане питання обговорювалося на селекторній нараді з участю міністра охорони здоров'я.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні прищепили 18 738 осіб. При цьому в Одеській області зробили 330 щеплень, у Харківській - 480, а в Запорізькій - 510. Наприклад, у Київській та Дніпропетровській областях вакцинували по 1380 осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що темпи вакцинації в Україні істотно відстають від графіка. Зараз повинні були зробити на 100 тисяч щеплень більше.