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Мало вакцинируют: Ляшко передал сигнал Одесской, Харьковской и Запорожской областям

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения не везде довольно темпами вакцинации от коронавируса. В частности, мало прививок делают в Одесской, Харьковской и Запорожской областях.

Об этом во время брифинга заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, данный вопрос обсуждался на селекторном совещании с участием министра здравоохранения.

"Сегодня хотел бы передать сигнал Одесской, Харьковской, Запорожской областям. Города миллионщики не могут проводить такое малое количество вакцинаций ежедневно. Этот вопрос будет повторно рассматриваться на селекторных совещаниях, поскольку в этих городах нужно наращивать темпы вакцинации", - заявил Ляшко.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине привили 18 738 человек. При этом в Одесской области сделали 330 прививок, в Харьковской - 480, а в Запорожской - 510. К примеру, в Киевской и Днепропетровской областях вакцинировали по 1380 человек.

Ранее РБК-Украина писало, что темпы вакцинации в Украине существенно отстают от графика. Сейчас должны были сделать на 100 тысяч прививок больше.

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Новости Украины вакцинацияВиктор ЛяшкоВакцина от коронавируса
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