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Вакцинація в Україні: від COVID прищепили ще 18 738 осіб

Новость на русском → Україна, П'ятниця 26 березня 2021 09:12
Вакцинація в Україні: від COVID прищепили ще 18 738 осіб Фото: вакцинація (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні за минулу добу першу дозу вакцини від коронавірусу отримали ще 18 738 осіб. З початку кампанії вакцинації прищепили першою дозою 174 324 осіб, дві дози отримав один українець.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Вакцинація проводилася 168 мобільними бригадами і 483 пунктами щеплення.

Кількість захворювань щеплень за добу в регіонах:

  • Київ - 1850;
  • Вінницька область - 1150;
  • Волинська область - 360;
  • Дніпропетровська область - 1380;
  • Донецька область - 130;
  • Житомирська область - 780;
  • Закарпатська - 510;
  • Запорізька область - 510;
  • Івано-Франківська область - 918;
  • Київська область - 1380;
  • Кіровоградська область - 630;
  • Луганська область - 280;
  • Львівська область - 1050;
  • Миколаївська область - 760;
  • Одеська область - 330;
  • Полтавська область - 690;
  • Рівненська область - 670;
  • Сумська область - 1100;
  • Тернопільська область - 820;
  • Харківська область - 480;
  • Херсонська область - 950;
  • Хмельницька область - 240;
  • Черкаська область - 1000;
  • Чернівецька область - 330;
  • Чернігівська область - 440

За станом на 25 березня у лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 349 713 осіб.

Нагадаємо, вчора в Україну прибула перша партія китайської вакцини CoronaVac. Це друга вакцина від COVID, яку отримала Україна. Першою була Covishield індійського виробництва.

Також повідомлялося, що Індія призупинила експорт вакцини AstraZeneca. При цьому Степанов сподівається, що Україна отримає дозвіл на експорт даної вакцини з Індії в квітні.

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