Мальме - Динамо: анонс матчу

"Динамо" зустрінеться з "Мальме" у матчі 5 туру групового раунду Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися гру можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери віддають невелику перевагу підопічним Михайличенка. У заявку київського клубу увійшов 21 гравець.

28 листопада, 22:00

Мальме, арена "Сведбанк"

Обидві команди зберігають шанси на вихід з групи. Перший поєдинок суперників у групі, який відбувся у вересні в Києві, завершився мінімальною перемогою "біло-синіх" - 1:0.

У трьох наступних матчах Ліги Європи після цієї поразки шведський клуб не програвав. Команда набрала чотири очки в спарених зустрічах з "Лугано" (2:1 вдома, 0:0 в гостях) і поєдинку з "Копенгагеном" (1:1), маючи всього в активі п'ять балів.

Динамівці звели внічию три останні поєдинки і з шістьма очками ділять перше місце з данським клубом. Їх зустріч в четвертому турі завершилася внічию 1:1.

Виграш у виїзному матчі у Швеції дозволить підопічним Олексія Михайличенка гарантувати собі плей-офф Ліги Європи. А шведи втратять шанси на вихід із групи, якщо програють, а "Копенгаген" переможе "Лугано" на його полі.