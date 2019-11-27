"Динамо" оголосило заявку на матч Ліги Європи проти "Мальме"

Михайличенко взяв на поєдинок 21 футболіста

Київське "Динамо" вирушило до Швеції на матч п'ятого туру групового раунду Ліги Європи проти "Мальме". Про це інформує пресслужба "біло-синіх".

Тренерський штаб на чолі з Олексієм Михайличенком буде розраховувати на 21 гравця, які відправились на матч:

Воротарі: Георгій Бущан, Денис Бойко, Владислав Кучерук

Захисники: Олександр Сирота, Томаш Кенджера, Артем Шабанов, Томаш Кадар, Віталій Миколенко

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Беньямін Вербич, Карлос Де Піна, Денис Гармаш, Олександр Караваєв, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Олександр Андрієвський

Нападники: Жерсон Родрігес, Фран Сіль, Артем Бесєдін

Не зможе допомогти команді захисник Денис Попов, який має проблеми зі здоров'ям, а замінити його може гравець молодіжної команди Олександр Сирота.

Вирушаємо до Мальме у такому складі pic.twitter.com/rQkcHyGAja — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) November 27, 2019

Поєдинок "Мальме" - "Динамо" відбудеться завтра, 28 листопада. Початок - о 22:00 за київським часом. На поєдинку очікується аншлаг.

Ця гра стане ключовою для команди Михайличенка. Якщо "Динамо" виграє у Швеції, то достроково вийде в плей-офф ЛЄ.

На даний момент вже п'ять клубів достроково вийшли в плей-офф турніру. Ними стали англійський "Манчестер Юнайтед", каталонський "Еспаньол", іспанська "Севілья", швейцарський "Базель" і шотландський "Селтік".