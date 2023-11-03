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Малийская хунта препятствует выводу миротворцев ООН из страны

Фото: на Мали хунта препятствует выведению миротворцев ООН (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Малийская хунта препятствует выводу миротворцев ООН из баз на территории страны, что позволяет боевикам Аль-Каиды нападать на силы MINUSMA.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

MINUSMA)

Вывод миротворцев ООН из Мали

Миротворческий контингент ООН работал на Мали с 2013 года. С тех пор в стране произошло несколько госпереворотов, а нынешняя военная хунта регулярно конфликтовала с миссией MINUSMA.

Летом этого года они обратились в ООН с просьбой вывести своих миротворцев из страны, а после Совбеза ООН принял решение сделать это. Так, миротворческий контингент покинет страну до 1 января 2024 года.

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявлял, что за выводом миротворцев мог стоять бывший глава "Вагнера" Евгений Пригожин.

Позже аналитики ISW отметили, чтоАль-Каида может воспользоваться уходом миротворцев и планами "Вагнера" захватить базы ООН. В то же время сообщалось, что у российских и малийских боевиков недостаточно ресурса, чтобы захватить базы.

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