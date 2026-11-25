Верховная Рада просит правительство разрешить бизнесу работать во время "желтой" тревоги без укрытий при письменном согласии работников. В Минэкономики тем временем готовят отсрочку только для тех, кто уже начал обустраивать укрытия, а формально действующий дедлайн 4 декабря еще не перенесли.

Какие правила будут действовать для предпринимателей с декабря и какие документы стоит подготовить уже сейчас – в материале РБК-Украина .

Главное:

Решение парламента : Верховная Рада приняла постановление № 16207 и рекомендовала правительству разрешить работу во время "желтой" тревоги без укрытий с согласия работников.

Действующий дедлайн : изменения в постановление № 1092 официально не приняты, поэтому формально срок обустройства укрытий истекает 4 декабря 2026 года.

Выборочная отсрочка : продление сроков до апреля или июня 2027 года действует только для тех, кто документально докажет начало работ.

Документы : для отсрочки компаниям понадобятся решения о начале работ, проектная документация, договоры, платежки, акты или документы на соседнее укрытие.

Что делать сейчас: юристы советуют исходить из дедлайна 4 декабря и параллельно следить за решением Кабмина относительно обоих сценариев.

Работа с согласия работников: что принял парламент

24 ноября Верховная Рада приняла постановление № 16207, которым рекомендовала правительству пересмотреть условия работы бизнеса во время "желтого" уровня воздушной угрозы. Документ предусматривает, что предприятия смогут продолжать работу даже без укрытий или безопасного пространства.

Эта инициатива, объясняет юрист практики сопровождения бизнеса Juscutum Ольга Завязун в комментарии РБК-Украина, предлагает другую модель работы. В случае ее реализации предприятие сможет продолжать деятельность только при наличии добровольного индивидуального письменного согласия каждого работника.

"В то же время такое согласие не будет означать отказ работника от права на безопасность. Даже после предоставления согласия работник сохранит право в любой момент прекратить работу и перейти в укрытие, если посчитает это необходимым", – указывает юрист.

При этом, добавляет она, на работодателя и в дальнейшем будут возлагаться обязанности по обеспечению безопасности. Он, как и ранее, должен оповещать персонал и посетителей о тревоге, проводить инструктажи и соблюдать требования охраны труда.

В то же время само постановление парламента носит рекомендательный характер и автоматически не отменяет требований сентябрьского постановления Кабмина № 1092. Согласно ему, бизнесу дали три месяца на обустройство укрытий или безопасных пространств для работы во время "желтого" уровня угрозы.

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Юридически ситуация принципиально не изменилась, отмечает Завязун. Поскольку изменения в правительственное постановление до сих пор остаются лишь проектом и не вступили в силу.

"Формально продолжает действовать действующая редакция постановления, а переходный период для бизнеса без укрытия или надлежащим образом обустроенного безопасного пространства заканчивается 4 декабря 2026 года", – подчеркивает юрист.

Какие документы нужны для отсрочки

Параллельно с этим на фоне критики со стороны бизнес-сообщества Министерство экономики подготовило собственный проект изменений в постановление № 1092. По информации нардепа Ярослава Железняка, документ предусматривает выборочную отсрочку: до 4 апреля 2027 года разрешат работать компаниям, которые до 4 декабря документально подтвердят начало обустройства укрытия, а до 4 июня – тем, кто строит убежище по проекту.

Кроме того, еще 19 ноября министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко сообщил, что обновленное постановление финализируют в ближайшие дни. Документ должен продлить переходный период и разрешить малому бизнесу пользоваться соседними укрытиями в радиусе 200-300 метров.

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Как указывает Ольга Завязун, автоматического переноса сроков для всех предприятий не предусматривается. Продолжить работу после 4 декабря смогут только те компании, которые до этой даты документально подтвердят фактическое начало мероприятий по обустройству укрытия или обеспечению доступа к соседнему убежищу.

В то же время юрист подчеркивает, что сейчас нет утвержденного правительством официального перечня документов. Однако в соответствии с обнародованным описанием проекта подтверждение начала работ может включать такой пакет:

решение предприятия о начале мероприятий;

акт технического обследования или проектную документацию;

договоры и платежные документы;

акты выполненных работ;

документы относительно доступа к стороннему укрытию;

переписку с владельцем помещения или здания.

"Сейчас предприятиям стоит исходить именно из действующего дедлайна 4 декабря и параллельно готовить максимально полный пакет доказательств фактического начала работ. Если проект будет принят в близкой к обнародованной редакции, такие документы могут стать основанием для получения дополнительного переходного периода до 4 апреля или 4 июня 2027 года в зависимости от характера работ", – рекомендует эксперт.

Фактически сейчас существуют два возможных сценария смягчения действующих правил, но ни один из них еще не вступил в силу, подытоживает Ольга Завязун. Поэтому предпринимателям стоит одновременно отслеживать два параллельных процесса.