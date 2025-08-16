Малиновский и юная украинская звезда открыли сезон в Италии: как сыграли в Кубке страны (видео)

Малиновский после травмы

"Дженоа" Малиновского в стартовом раунде победила представителя третьего дивизиона - "Виченцу" со счетом 3:0.

Украинец начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 59-й минуте вместо датчанина Альберта Гронбека. За 32 минуты он нанес один удар мимо ворот, сделал один перехват и отдал 20 точных передач из 28 (83% точности).

В итоге "Дженоа" одержала уверенную победу. Голами отметились Валентин Карбони, Николае Станчу, а также соперники помогли автоголом.

Для Малиновского этот поединок стал первым официальным в составе генуэзцев за четыре месяца. Последний раз он играл еще 4 апреля в матче Серии А против "Удинезе".

Напомним, что в прошлом сезоне Малиновский провел лишь 10 матчей за "Дженоа", отметившись тремя ассистами. При этом он пропустил 27 игр из-за серии травм: от вывиха сустава и перелома малоберцовой кости до проблем с лодыжкой и восстановления после операции.

Богдан Попов (фото: facebook.com/empolifcofficialpage)

Победный дебют Попова

В другом матче свой дебют за "Эмполи" провел 18-летний нападающий Богдан Попов. Он вышел в стартовом составе против "Реджаны", отыграл 85 минут и "отметился" лишь желтой карточкой. В поединке двух представителей Серии В (второй дивизион) победила команда украинца - 1:1, по пенальти - 3:0.

Попов - воспитанник киевского "Динамо" и игрок юношеской сборной Украины. В Италии играет с 2023 года. В сезоне-2024/25 выступал за "Эмполи" U-20, где в 34 матчах отметился 10 голами и двумя ассистами. Также он четыре раза попадал в заявку взрослой команды, которая тогда еще играла в Серии А, однако на поле не выходил.

Интересно, что в следующем круге Кубка Италии "Дженоа" и "Эмполи" встретятся между собой. Украинское кубковое дерби пройдет в Генуе в период с 23 по 25 сентября.