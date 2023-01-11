Малиновский попал в заявку "Марселя" на матч Лиги 1: когда потенциальный дебют

В список исполнителей марсельского "Олимпика" на поединок 18-го тура чемпионата Франции против "Труа" попал зимний новичок команды Руслан Малиновский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба .

Тренерский штаб провансальцев выбрал 19 футболистов на выездной матч Лиги 1. Наставник "Марселя" Игор Тудор взял в Труа и арендованного у "Аталанты" украинца.

Малиновский перебрался на "Велодром" 9 января. Французский гранд взял хавбека в аренду с обязательством выкупа. В новой команде украинский полузащитник выбрал привычный 18-й номер. Трансфер Малиновского обойдется "Олимпику" минимум в 10 млн евро.

Перед отчетным туром провансальцы занимают 3-е место в чемпионате. "Марсель" набрал 36 очков. Подопечные Тудора на четыре пункта отстают от "Ланса". Лидер первенства – "Пари Сен-Жермен" (44 очка).

Матч "Труа" – "Марсель" состоится в среду, 11 января. Начало поединка – в 22:00 по киевскому времени. Встречу примет арена "Стад де л'Об".