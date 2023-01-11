Маліновський потрапив до заявки "Марселя" на матч Ліги 1: коли потенційний дебют

Фото: Руслан Маліновський може дебютувати у Франції за 2 дні після переходу (facebook.com/OlympiqueMarseilleENG)

У перелік виконавців марсельського "Олімпіка" на поєдинок 18-го туру чемпіонату Франції проти "Труа" потрапив зимовий новачок команди Руслан Маліновський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

Тренерський штаб провансальців обрав 19 футболістів на виїзний матч Ліги 1. Керманич "Марселя" Ігор Тудор узяв до Труа і орендованого в "Аталанти" українця. Маліновський перебрався на "Велодром" 9 січня. Французький гранд узяв хавбека в оренду зі зобов'язанням викупу. У новій команді український півзахисник обрав звичний 18-й номер. Трансфер Маліновського коштуватиме "Олімпіку" мінімум 10 млн євро. Перед звітним туром провансальці посідають 3-тє місце в чемпіонаті. "Марсель" набрав 36 очок. Підопічні Тудора на чотири пункти відстають від "Ланса". Лідер першості – "Парі Сен-Жермен" (44 очки). Матч "Труа" – "Марсель" відбудеться у середу, 11 січня. Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. Зустріч прийме арена "Стад де л'Об".