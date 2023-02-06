Малиновский дебютным голом не спас "Марсель" от поражения: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Франция, Лига 1, 22-й тур

"Олимпик" – "Ницца" – 1:3

Голы: Малиновский, 60 – Диоп, 38, Лаборд, 44, Браими, 85

Провансальцы пропустили дважды еще до перерыва. Сначала Диоп в падении головой эффектно сыграл на добивании. А затем в похожей ситуации Лаборд принял мяч в штрафной зоне "Марселя" и мощным ударом правой "прошил" голкипера – 0:2.

Вернул "Олимпик" в игру Малиновский. Украинец появился на поле со стартом второго тайма и отличился уже на 60-й минуте. Атака хозяев правым флангом завершилась прострелом в центр штрафной, где зимний новичок классным ударом отправил мяч в девятку.

Впрочем, развить успех команда Игора Тудора не смогла. Более того, под занавес матча пропустила в третий раз. Это Браими на скорости сместился с правого фланга к углу штрафной и технично уложил мяч в дальний угол.

После поражения "Марсель" остался на второй строчке в турнирной таблице Лиги 1, но отставание от ПСЖ увеличилось до восьми пунктов. В активе провансальцев 46 очков. "Ницца" поднялась на 8-е место (34 балла).