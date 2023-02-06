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Маліновський дебютним голом не врятував "Марсель" від поразки: відео

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Марсель, Понеділок 06 лютого 2023 09:09
Маліновський дебютним голом не врятував "Марсель" від поразки: відео Фото: Руслан Маліновський зіграв другий тайм проти "Ніцци" (facebook.com/OlympiqueMarseilleENG)
Автор: Антон Федорців

Марсельський "Олімпік" із першим забитим м'ячем півзахисника Руслана Маліновського поступився "Ніцці" в 22-му турі французької Ліги 1.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Франція, Ліга 1, 22-й тур

"Олімпік" – "Ніцца" – 1:3

Голи: Маліновський, 60 – Діоп, 38, Лаборд, 44, Браїмі, 85

Провансальці пропустили двічі ще до перерви. Спершу Діоп у падінні головою ефектно зіграв на добиванні. А згодом у схожій ситуації Лаборд прийняв м'яч у карній зоні "Марселя" та потужним ударом правою "прошив" голкіпера – 0:2.

Повернув "Олімпік" до гри Маліновський. Українець з'явився на полі зі стартом другого тайму та відзначився вже на 60-й хвилині. Атака господарів правим флангом завершилася прострілом до центру штрафного, де зимовий новачок класним ударом відправив м'яч у дев'ятку.

Утім, розвинути успіх команда Ігора Тудора не зуміла. Більше того, під завісу матчу пропустила втретє. Це Браїмі на швидкості змістився з правого флангу на кут штрафного та технічно поклав м'яч у дальній кут.

Після поразки "Марсель" залишився на другій сходинці в турнірній таблиці Ліги 1, але відставання від ПСЖ збільшилося до восьми пунктів. В активі провансальців 46 очок. "Ніцца" натомість піднялася на 8-ме місце (34 бали).

До слова, раніше підбили підсумки зимового трансферного вікна 2023 року в Європі.

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