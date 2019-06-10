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У Малі під час нападу на село вбили близько сотні людей

Новини » Надзвичайні події    10.06.2019 - 16:05
У Малі під час нападу на село вбили близько сотні людей
Фото: напад на село в Малі (GettyImages)

Село було населене однією з нацменшин - догонами

У центральній частині Малі під час нападу на село загинули близько сотні людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Видання зазначає, що атаковане село було населене догонами - однією з національних меншин Малі. Зазначено, що серед представників нацменшини поширені заняття полюванням і традиційні язичницькі вірування, а також досить багато християн. При цьому переважна більшість населення Малі - мусульмани.

Варто зазначити, що в березні 2019 року невідомі бойовики, які, за однією з версій, були догонами за походженням, напали на населене мусульманами-фульбе (в більшості своїй скотарі) село Огоссагу і вбили близько 160 осіб. Після цього було скоєно кілька нападів на малійскіх військових і селища догонів. Атаки називали помстою за різанину в Огоссагу.

Нагадаємо, на початку травня у центральній частині Малі в результаті засідки ісламістських бойовиків загинули 18 цивільних мешканців.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці березня у центральній частині республіки Малі бойовики напали на пастухів народу фулані. Рано вранці озброєні люди, які були одягнені в традиційні костюми мисливців, оточили село Огоссагу і вчинили напад.

У силових структурах Малі відзначали, що серед загиблих присутні жінки, діти і люди похилого віку.

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