В Малі в результаті нападу бойовиків загинули десятки людей

Фото: бойовики в Малі (twitter.com/PressTV)

В результаті атаки загинуло близько 60 пастухів

У суботу, 23 березня, в центральній частині Республіки Малі бойовиками було вбито близько 60 пастухів народу фулані, яке було викликано збільшенням насильства на етнічному ґрунті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мер найближчого міста Банкасс Мулай Гуїндо розповів, що близько 4 ранку за місцевим часом озброєні люди, які були одягнені в традиційні костюми мисливців оточили село Огоссагу і вчинили напад.

" Це дуже важкі втрати. Село Огоссагу повністю спустошене", - повідомив Гуїндо.

Повідомляється, що даний напад могло бути відповідними діями місцевої філії "Аль-Каїди" за п'ятничний рейд, в результаті якого загинуло 23 людини.