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В Малі в результаті нападу бойовиків загинули десятки людей

Новини » Надзвичайні події    23.03.2019 - 19:06
В Малі в результаті нападу бойовиків загинули десятки людей
Фото: бойовики в Малі (twitter.com/PressTV)

В результаті атаки загинуло близько 60 пастухів

У суботу, 23 березня, в центральній частині Республіки Малі бойовиками було вбито близько 60 пастухів народу фулані, яке було викликано збільшенням насильства на етнічному ґрунті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Мер найближчого міста Банкасс Мулай Гуїндо розповів, що близько 4 ранку за місцевим часом озброєні люди, які були одягнені в традиційні костюми мисливців оточили село Огоссагу і вчинили напад.

"Це дуже важкі втрати. Село Огоссагу повністю спустошене", - повідомив Гуїндо.

Повідомляється, що даний напад могло бути відповідними діями місцевої філії "Аль-Каїди" за п'ятничний рейд, в результаті якого загинуло 23 людини.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Сомалі терористи здійснили спробу захоплення будівлі уряду. В результаті нападу бойовиків на будівлю уряду, якому передував вибух терориста-смертника в центрі сомалійської столиці Могадішо, загинули щонайменше 15 осіб, серед яких заступник міністра праці Цукор Ібрагім Абдала і правоохоронці.

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