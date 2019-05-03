У Малі через засідку бойовиків загинули майже два десятки мирних мешканців

Фото: бойовики в Малі (twitter.com/PressTV)

Атака бойовиків розпочалася з нападу на машину армії Малі, у результаті якої загинув військовий

У центральній частині Малі внаслідок засідки ісламістських бойовиків загинули 18 цивільних мешканців. Про це заявили місцеві чиновники, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Business Standard.

Вказано, що спочатку внаслідок вибуху загинули 12 осіб. Через деякий час їх почали шукати, і ще шестеро людей потрапили в засідку тієї ж групи бойовиків.

Вказано, що атака бойовиків розпочалася з нападу на машину армії Малі, яка перевозила пайки. Автівку підірвали, внаслідок чого загинув військовий. Перші 12 осіб пішли на місце події, де і потрапили у засідку.

Чиновники зазначили, що тіла перших загиблих були заміновані, але не зрозуміло, чи наступні шестеро людей загинули через цю вибухівку.

Нагадаємо, у кінці березня у центральній частині Республіки Малі бойовики напали на пастухів народу фулани. Так, мер найближчого міста Банкасс Мулай Гуіндо розповів, що рано вранці озброєні люди, які були одягнені в традиційні костюми мисливців, оточили село Огоссагу і вчинили напад.

Як писало РБК-Україна згодом, число жертв нападу бойовиків на скотарів фулани в центральній частині Республіки Малі склало не менше 134 чоловік. У силових структурах розповіли, що серед загиблих присутні жінки, діти і люди похилого віку.