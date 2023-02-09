Помогали уклонистам: полиция задержала жителей Днепра и Одессы

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Офиса Генеральной прокуратуры Украины.

Как выяснило следствие, житель Одессы незаконно хотел переправить двух военнообязанных граждан Украины через государственную границу в пунктах пропуска с Республикой Молдова и Румынией. За это он просил у них от 4000 до 5500 евро.

"Подозреваемый передал им поддельные документы - свидетельства о рождении троих детей, которые дают основания для выезда за пределы Украины, а также руководил их действиями по дальнейшему пересечению границы", - говорится в сообщении.

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога - 1 миллион гривен.

Кроме этого в городе Днепр был задержан мужчина, который за 2000 долларов США пообещал подработать официальные документы и обеспечить включение военнообязанного в информационную базу данных "Путь".

Внесение в такую базу позволяло выезжать за границу как волонтер.

"При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры и Центральной окружной прокуратуры г. Днепра обоим гражданам сообщено о подозрении в организации и содействии незаконной переправке военнообязанных через госграницу (ч. 3 ст. 332 УК Украины)", - сказано в сообщении.