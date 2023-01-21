СБУ разоблачила ряд каналов побега "уклонистов" за границу: подробности

Сотрудники СБУ заблокировали каналы незаконного выезда за границу "уклонистов". Они были обнаружены в Одесской, Хмельницкой, Николаевской и Ровенской областях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

Во время следственно-оперативных действий были задержаны и организаторы нелегальных "трафиков". Последние предлагали "уклонистам" скрыться за пределы Украины под видом участников волонтерского движения или с фальшивыми документами. В среднем стоимость "услуги" составляла от 2 до 6 тысяч долларов.

Одесская область

"Обнаружена схема побега за границу по поддельным документам. К ее организации причастны несколько местных жителей и граждан Молдовы", - пишет пресс-служба.

Организаторы схемы вносили в загранпаспорт клиентов отметки об их пребывании на консульском учете в соседней стране.

Хмельницкая область

Разоблачен житель Шепетовского района. Он предлагал "уклонистам" бежать в ЕС под видом перевозчиков медицинской гуманитарной помощи.

"Для этого он подделывал письма о необходимости доставки иностранных медпрепаратов для украинских войск", - пишет СБУ.

Николаевская область

"Ликвидирован канал нелегального выезда "уклончантов" за границу через Молдову и Румынию. Чтобы бежать из Украины организаторы схемы изготовляли фальшивые свидетельства о рождении детей", - добавляет пресс-служба.

Ровенская область

Организатор помогал местным жителям уехать в Евросоюз в качестве водителей международных грузовых рейсов.

Фото: СБУ разоблачила ряд каналов побега "уклончан" за границу (ssu.gov.ua)