СБУ разоблачила ряд каналов побега "уклонистов" за границу: подробности
Сотрудники СБУ заблокировали каналы незаконного выезда за границу "уклонистов". Они были обнаружены в Одесской, Хмельницкой, Николаевской и Ровенской областях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
Во время следственно-оперативных действий были задержаны и организаторы нелегальных "трафиков". Последние предлагали "уклонистам" скрыться за пределы Украины под видом участников волонтерского движения или с фальшивыми документами. В среднем стоимость "услуги" составляла от 2 до 6 тысяч долларов.
Одесская область
"Обнаружена схема побега за границу по поддельным документам. К ее организации причастны несколько местных жителей и граждан Молдовы", - пишет пресс-служба.
Организаторы схемы вносили в загранпаспорт клиентов отметки об их пребывании на консульском учете в соседней стране.
Хмельницкая область
Разоблачен житель Шепетовского района. Он предлагал "уклонистам" бежать в ЕС под видом перевозчиков медицинской гуманитарной помощи.
"Для этого он подделывал письма о необходимости доставки иностранных медпрепаратов для украинских войск", - пишет СБУ.
Николаевская область
"Ликвидирован канал нелегального выезда "уклончантов" за границу через Молдову и Румынию. Чтобы бежать из Украины организаторы схемы изготовляли фальшивые свидетельства о рождении детей", - добавляет пресс-служба.
Ровенская область
Организатор помогал местным жителям уехать в Евросоюз в качестве водителей международных грузовых рейсов.
Фото: СБУ разоблачила ряд каналов побега "уклончан" за границу (ssu.gov.ua)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ также недавно обезвредила сеть вражеских интернет-агитаторов, призывавших к захвату власти в Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.