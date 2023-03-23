Должны были передать в США. Сын российского бизнесмена скрылся из-под домашнего ареста в Италии

Сын российского бизнесмена которого должны были перевести в США, скрылся из-под домашнего ареста в Италии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на la Repubblica.
"Артем Усс, российский предприниматель и сын губернатора сибирского региона, был арестован 17 октября по международному ордеру на арест от судебных властей Нью-Йорка, скрылся из-под домашнего ареста после того, как сломал свой электронный браслет", - сообщают в издании.
США обвинили пятерых россиян в уклонении от санкций и отмывании денег,.
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