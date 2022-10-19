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США предъявили обвинения пяти россиянам в уклонении от санкций

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Среда 19 октября 2022 21:56
США предъявили обвинения пяти россиянам в уклонении от санкций Фото: США предъявили обвинения пяти россиянам в уклонении от санкций (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США обвинили пятерых россиян в уклонении от санкций и отмывании денег. В преступной схеме также были задействованы граждане Венесуэлы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции США.

По данным ведомства, в федеральном суде Бруклина в среду, 18 октября, было оглашено обвинительное заключение по отношению к пятерым гражданам России и двум гражданам Венесуэлы. Они получали военные технологии США, контрабандой перевозили миллионы баррелей нефти и отмывали десятки миллионов долларов для подсанкционных российских олигархов и компаний.

Двое обвиняемых россиян сейчас находятся в Италии и Германии, но США планирует начать процедуру экстрадиции.

"Обвиняемые были преступными пособниками олигархов, организовав сложную схему незаконного получения американских военных технологий и венесуэльской подсанкционной нефти через множество сделок с участием подставных компаний и криптовалюты. Мы продолжим расследовать, пресекать и преследовать тех, кто подпитывает жестокую войну России в Украине, уклоняется от санкций и увековечивает теневую экономику транснационального отмывания денег", - рассказал американский прокурор Бреон Пис.

При этом сотрудник ФБР Майкл Дрисколл отметил, что обвиняемые планировали приобрести сложную технологию для прямой поддержки ослабевшего военно-промышленного комплекса РФ, не раскрыв деталей.

Отметим, что среди пяти обвиняемых россиян - сын губернатора Красноярского края РФ Артем Усс.

Напомним, ранее стало известно, что США выдвинули обвинения в уклонении от санкций и препятствовании правосудию российскому олигарху Олегу Дерипаске.

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