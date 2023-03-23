Мали передати до США. Син російського бізнесмена втік з-під домашнього арешту в Італії

Син російського бізнесмена якого мали перевести до США, втік з-під домашнього арешту в Італії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на la Repubblica.
"Артем Усс, російський підприємець і син губернатора сибірського регіону, був заарештований 17 жовтня за міжнародним ордером на арешт від судової влади Нью-Йорка, втік з-під домашнього арешту після того, як зламав свій електронний браслет", - повідомляють в виданні.
США звинуватили п'ятьох росіян в ухиленні від санкцій та відмиванні грошей.
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