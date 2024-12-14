Маленький огнеборец: выбираем огнетушитель для авто

Это тяжелое и неуклюжее устройство часто раздражает нас своим присутствием в багажнике или в салоне. Но несмотря на все он когда-то может стать для вас настоящим спасением. Каким должен быть огнетушитель, чтобы в решающий момент не выяснилось, что все годы мы возили его с собой зря?

Если на борту происходит пожар, автомобиль может сгореть за несколько минут. Однако у его экипажа почти всегда есть шанс спасти транспортное средство - если в первую минуту под рукой окажется исправный огнетушитель надлежащего калибра.

Огнетушитель для легкового авто

Критериев, по которым надо выбирать огнетушитель для машины, на самом деле несколько - в том числе и второстепенные типа веса и эстетики. Но понятно, что на главном месте должна стоять способность преодолеть очаг возгорания - хотя бы на первом его этапе.

Ёмкость (размер). В случае с легковой машиной огнетушитель должен быть емкостью не менее 2 литров, грузовому нужен объем не менее 5 л. Эти цифры выведены профессиональными пожарными из расчета того, какого масштаба может быть возгорание на первом его этапе - на каждом из классов авто. Понятно, что когда пожар уже набрал силу, этими портативными огнетушителями его не побороть.

Тип заряда. На транспорте в наше время используют компактные огнетушители трех типов: порошковые, углекислотные и воздушно-эмульсионные. Помимо прочих особенностей, каждый тип лучше преодолевает возгорания определенного вида.

Порошковый огнетушитель

В его баллоне действительно порошок. Газом высокого давления он подается наружу, укрывает собой место возгорания и перекрывает к нему доступ кислорода (точнее, воздуха). Огнетушители порошкового типа считаются универсальными, в зависимости от типа заряженного порошка они хорошо тушат твердые материалы, металлы, электрическую проводку, жидкости, газы.

Принципиальный минус этого типа - порошок внутри со временем слеживается, поэтому процент отказов довольно высок. Раз в полгода такой огнетушитель надо встряхивать, а каждые два года - перезаряжать. Второй недостаток - в химической агрессивности порошка. Поскольку при тушении он проникает во все доступные щели кузова, его потом надо отовсюду вычищать, иначе коррозия кузова и проводки гарантирована. Стандартный 2,0-литровый порошковый огнетушитель дает струю эффективного вещества в течение всего 5 - 10 секунд. Имейте это в виду и сначала хорошо нацельтесь, а уже потом жмите на спусковой рычаг.

Углекислотный огнетушитель

Эти приборы облаком своего газа перекрывают доступ кислорода к огню и таким образом душат его. С одной стороны, такие огнетушители хорошо тушат меньше видов воспламеняющихся материалов: они бессильны против горения газообразных материалов, древесины, пластика и ткани. С другой, их считают отличными при тушении электрооборудования и горючих жидкостей, как то топливо и масла разных типов. И именно такие пожары чаще всего случаются на транспорте.

Интересно, что из тех материалов, на которых углекислота вроде бы не работает, такой огнетушитель все равно сбивает пламя - хотя после этого придется окончательно тушить их чем-то другим, скажем, водой, песком или землей с обочины дороги.

Углекислотные огнетушители надо раз в пять лет перезаряжать. Важно, что типичный баллон с 2,0-килограммовым зарядом работает дольше порошкового, порядка 10 - 20 секунд.

Воздушно-эмульсионный огнетушитель

Относительно новый тип огнетушителей (часто встречается аббревиатура ОВЭ). Они действуют на огонь по-особенному: вытесняют из зоны горения кислород, охлаждают поверхность и покрывают ее высокоадгезивной пленкой, которая мешает повторному воспламенению. Воздушно-эмульсионные огнетушители ОВЭ хорошо тушат твердые материалы и горючие жидкости, а также электрооборудование.

Большой плюс в том, что вода с примесями, которой заправлены эти приборы, не вредит автомобилю. Воздушно-эмульсионный огнетушитель не требует обслуживания в течение 10 - 20 лет. К сожалению, за высокие характеристики этих огнетушителей приходится платить при покупке: они довольно дорогие.

Если коротко

Какого бы типа огнетушитель вы ни выбрали, чтобы он помог вам в нужный момент, к нему следует относиться должным образом. Уделите несколько минут изучению инструкции по применению и условий хранения вашего средства пожаротушения. И впоследствии не забывайте поддерживать огнетушитель в рабочем состоянии, сверяйтесь с указанным на корпусе сроком годности и при необходимости сдавайте его на перезарядку.