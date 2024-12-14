Маленький вогнеборець: обираємо вогнегасник для авто

Цей важкий і незграбний пристрій часто дратує нас своєю присутністю у багажнику чи в салоні. Але попри все він колись може стати для вас справжнім порятунком. Яким має бути вогнегасник, щоб у вирішальний момент не з’ясувалося, що всі роки ми возили його з собою дарма?

Про кілька типів пристрою, яким краще ніколи не користуватись, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Якщо на борту стається пожежа, автомобіль може згоріти за кілька хвилин. Проте у його екіпажу майже завжди є шанс врятувати транспортний засіб – якщо в першу хвилину під рукою виявиться справний вогнегасник належного калібру.

Вогнегасник для легкового авто

Критеріїв, за якими треба обирати вогнегасник для машини, насправді декілька – у тому числі і другорядні типу ваги та естетики. Але зрозуміло, що на головному місці має стояти спроможність подолати вогнище займання – хоча б на першому його етапі.

Ємність (розмір). У випадку з легковою машиною вогнегасник має бути ємністю не менше 2 літрів, вантажному потрібен об’єм не менше 5 л. Ці цифри виведені професійними пожежними з розрахунку того, якого масштабу може бути займання на першому його етапі – на кожному з класів авто. Зрозуміло, що коли пожежа вже набрала силу, цими портативними вогнегасниками її не подолати.

Тип заряду. На транспорті в наш час використовують компактні вогнегасники трьох типів: порошкові, вуглекислотні та повітряно-емульсійні. Крім інших особливостей, кожен тип краще долає загоряння певного виду.

Порошковий вогнегасник

В його балоні справді порошок. Газом високого тиску він подається назовні, вкриває собою місце загоряння і перекриває до нього доступ кисню (точніше, повітрю). Вогнегасники порошкового типу вважаються універсальними, в залежності від типу зарядженого порошку вони добре гасять тверді матеріали, метали, електричну проводку, рідини, гази.

Принциповий мінус цього типу – порошок всередині з часом злежується, тож відсоток відмов доволі висок. Раз на півроку такий вогнегасник треба струшувати, а кожні два роки – перезаряджати. Другий недолік – в хімічній агресивності порошку. Оскільки при гасінні він проникає в усі доступні щілини кузова, його потім треба звідусіль вичищати, інакше корозія кузова і проводки гарантована. Стандартний 2,0-літровий порошковий вогнегасник дає струмінь ефективної речовини протягом лише 5 – 10 секунд. Майте це на увазі і спочатку гарно націльтеся, а вже потім тисніть на спусковий важіль.

Вуглекислотний вогнегасник

Ці прилади хмарою свого газу перекривають доступ кисню до вогню і таким чином душать його. З одного боку, такі вогнегасники добре гасять менше видів займистих матеріалів: вони безсилі проти горіння газоподібних матеріалів, деревини, пластику та тканини. З іншого, їх вважають відмінними при гасінні електрообладнання і горючих рідин, як то паливо і мастила різних типів. І саме такі пожежі найчастіше трапляються на транспорті.

Цікаво, що з тих матеріалів, на яких вуглекислота начеб то не працює, такий вогнегасник все одно збиває полум’я – хоча по тому доведеться остаточно гасити їх чимось іншим, скажімо, водою, піском чи землею з узбіччя дороги.

Вуглекислотні вогнегасники треба раз у п’ять років перезаряджати. Важливо, що типовий балон із 2,0-кілограмовим зарядом працює довше порошкового, порядку 10 – 20 секунд.

Повітряно-емульсійний вогнегасник

Відносно новий тип вогнегасників (часто зустрічається абревіатура ОВЕ). Вони діють на вогонь по-особливому: витискують із зони горіння кисень, охолоджують поверхню та вкривають її високоадгезивною плівкою, яка заважає повторному займанню. Повітряно-емульсійні вогнегасники ОВЕ добре гасять тверді матеріали і горючі рідини, а також електрообладнання.

Великий плюс у тому, що вода з домішками, якою заправлені ці прилади, не шкодить автомобілю. Повітряно-емульсійний вогнегасник не потребує обслуговування протягом 10 – 20 років. На жаль, за високі характеристики цих вогнегасників доводиться платити при покупці: вони доволі дорогі.

Якщо коротко

Якого б типу вогнегасник ви не обрали, щоб він допоміг вам у потрібний момент, до нього слід ставитись належним чином. Приділіть кілька хвилин вивченню інструкції щодо застосування та умов зберігання вашого засобу пожежогасіння. І згодом не забувайте підтримувати вогнегасник у робочому стані, звіряйтесь з вказаним на корпусі терміном придатності та за потреби здавайте його на перезарядження.