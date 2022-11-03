ua ru
Чт, 03 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Часть Николаева осталась без водоснабжения: подробности

Новина українською →
Николаев, Четверг 03 ноября 2022 20:34
Часть Николаева осталась без водоснабжения: подробности Фото: Часть Николаева осталась без водоснабжения (t.me/mykolaivrada)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 3 ноября, в Николаеве пропала вода. Причиной тому стала авария на водопроводной сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Николаевского городского совета.

По имеющейся информации, ориентировочно до 20:00 4 октября прекращено водоснабжение в дома по адресам:

  • улица Рюмина от проспекта Центрального до улицы Сенной;
  • улица Сенная от улицы Рюмина до улицы 8 Марта;
  • улица 8 Марта от улицы Сенной до проспекта Центрального;
  • проспект Центральный от улицы 8 Марта до улицы Рюмина.

Также до сих пор без воды жители домов по:

  • улица Китобоев от улицы Космонавтов до улицы Новозаводской;
  • улица Новозаводская от улицы Китобоев до проспекта Мира;
  • проспект Мира от улицы Новозаводской до улицы Космонавтов;
  • улица Космонавтов от проспекта Мира до улицы Китобоев.

Напомним, что в Николаеве сегодня, 24 октября, произошла авария на водопроводной сети. По состоянию на 15:00 часть города временно остается без воды.

Российские войска в апреле этого года целенаправленно взорвали водопровод, по которому питьевая вода поступала в Николаев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев Николаевская область Война в Украине
NEWS
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
DAILY
Черные следы "русского мира". Что Россия оставила после оккупации на востоке Украины
Виталий НосачФотокорреспондент Черные следы "русского мира". Что Россия оставила после оккупации на востоке Украины