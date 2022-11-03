Часть Николаева осталась без водоснабжения: подробности
Фото: Часть Николаева осталась без водоснабжения (t.me/mykolaivrada)
В четверг, 3 ноября, в Николаеве пропала вода. Причиной тому стала авария на водопроводной сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Николаевского городского совета.
По имеющейся информации, ориентировочно до 20:00 4 октября прекращено водоснабжение в дома по адресам:
- улица Рюмина от проспекта Центрального до улицы Сенной;
- улица Сенная от улицы Рюмина до улицы 8 Марта;
- улица 8 Марта от улицы Сенной до проспекта Центрального;
- проспект Центральный от улицы 8 Марта до улицы Рюмина.
Также до сих пор без воды жители домов по:
- улица Китобоев от улицы Космонавтов до улицы Новозаводской;
- улица Новозаводская от улицы Китобоев до проспекта Мира;
- проспект Мира от улицы Новозаводской до улицы Космонавтов;
- улица Космонавтов от проспекта Мира до улицы Китобоев.
Напомним, что в Николаеве сегодня, 24 октября, произошла авария на водопроводной сети. По состоянию на 15:00 часть города временно остается без воды.
Российские войска в апреле этого года целенаправленно взорвали водопровод, по которому питьевая вода поступала в Николаев.
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