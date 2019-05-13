Мала приватизація принесла в держбюджет понад мільярд гривень

Мала приватизація принесла до державного бюджету понад 1 мільярду 60 мільйонів гривень. Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів під час погоджувальної ради у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, це понад 800 успішних аукціонів.

"Мала приватизація уже принесла державі 1 млрд 60 млн гривень, це понад 800 успішних аукціонів, у середньому 2,7 учасника кожен, і середнє зростання початкової ціни +61,24%", - заявив Кубів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 24 квітня уточнив додаткові умови продажу об'єктів малої приватизації.

Як писало РБК-Україна раніше, у липні 2018 року виконуючий обов'язки голови ФДМ Віталій Трубаров повідомив про старт малої приватизації через систему ProZorro. Він зазначав, що ФДМ підписав договори з 18 авторизованими операторами електронної торгової системи ProZorro для продажу об'єктів малої приватизації.

Так, у грудні 2018-го прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що від малої приватизації Україна в цьому році отримала 456 мільйонів гривень.