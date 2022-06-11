У Макрона виправдались після закликів не принижувати Росію

Україна та східноєвропейські союзники розкритикували президента Франції Еммануеля Макрона після його заяви про те, що важливо не "принижувати" Росію, щоб після завершення бойових дій можна було знайти дипломатичне рішення для її виходу з ізоляції.

"Як сказав президент, ми хочемо перемоги України. Ми хочемо відновлення територіальної цілісності України", - сказав представник президента у відповідь на запитання журналістів про коментарі Макрона.

Французький президент неоднократно спілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним після розв'язання ним широкомасштабної війни в Україні щодо припинення вогню та організації переговорів між Києвом і Москвою.

"У тому, що говорить президент, немає духу поступки ні Путіну, ні Росії. Коли він говорить з ним прямо, це не компроміс, а те, щоб сказати, як ми бачимо речі", - сказав чиновник.