У Макрона анонсували нові санкції. Після довгої розмови з Путіним
У Єлисейському палаці пообіцяли нові санкції проти Росії вже в найближчі години. Про це стало відомо після розмови з Путіним у суботу, 12 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.
У суботу Еммануель Макрон і Олаф Шольц говорили з Володимиром Путіним півтори години. Як повідомляється в Єлисейському палаці, була "дуже відверта і важка дискусія".
Майже півтори години президент Франції та канцлер Німеччини вимагали у Путіна припинити облогу Маріуполя, де "ситуація по-людськи неприйнятна".
Однак Путін наприкінці розмови так і не виявив волі до припинення війни.
"Тому в найближчі години ми приймемо нові санкційні заходи", - оголосили в Єлисейському палаці.
Трохи раніше в Єлисейському палаці засудили брехню Володимира Путіна. У розмові з Макроном і Шольцом Путін заявив їм про "кричущі порушення гуманітарного права українськими військами" і вимагав від них чинити тиск на Київ.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Шольц і Макрон закликали Путіна змінити війну проти України дипломатією.
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