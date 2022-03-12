У Макрона анонсували нові санкції. Після довгої розмови з Путіним

У Єлисейському палаці пообіцяли нові санкції проти Росії вже в найближчі години. Про це стало відомо після розмови з Путіним у суботу, 12 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM.

У суботу Еммануель Макрон і Олаф Шольц говорили з Володимиром Путіним півтори години. Як повідомляється в Єлисейському палаці, була "дуже відверта і важка дискусія".

Майже півтори години президент Франції та канцлер Німеччини вимагали у Путіна припинити облогу Маріуполя, де "ситуація по-людськи неприйнятна".

Однак Путін наприкінці розмови так і не виявив волі до припинення війни.

"Тому в найближчі години ми приймемо нові санкційні заходи", - оголосили в Єлисейському палаці.

Трохи раніше в Єлисейському палаці засудили брехню Володимира Путіна. У розмові з Макроном і Шольцом Путін заявив їм про "кричущі порушення гуманітарного права українськими військами" і вимагав від них чинити тиск на Київ.