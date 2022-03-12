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Шольц і Макрон закликали Путіна змінити війну проти України дипломатією

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Субота 12 березня 2022 15:49
Шольц і Макрон закликали Путіна змінити війну проти України дипломатією Фото: Еммануель Макрон і Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Німецький канцлер Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон спробували переконати Володимира Путіна в необхідності негайного припинення бойових дій в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт уряду Німеччини.

Шольц і Макрон провели 75-хвилинну розмову з президентом РФ. Ці перемовини стали частиною міжнародних зусиль із припинення війни в Україні.

"Канцлер і президент Франції закликали до негайного припинення вогню в Україні та дипломатичного вирішення конфлікту. Було вирішено не розголошувати подальший зміст розмови", – йдеться у повідомленні.

Вранці Шольц також зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Сторони домовилися підтримувати зв'язок.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський закликав Захід посприяти звільненню з полону міського голови Мелітополя.

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