Шольц і Макрон закликали Путіна змінити війну проти України дипломатією
Німецький канцлер Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон спробували переконати Володимира Путіна в необхідності негайного припинення бойових дій в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт уряду Німеччини.
Шольц і Макрон провели 75-хвилинну розмову з президентом РФ. Ці перемовини стали частиною міжнародних зусиль із припинення війни в Україні.
"Канцлер і президент Франції закликали до негайного припинення вогню в Україні та дипломатичного вирішення конфлікту. Було вирішено не розголошувати подальший зміст розмови", – йдеться у повідомленні.
Вранці Шольц також зателефонував президенту України Володимиру Зеленському. Сторони домовилися підтримувати зв'язок.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський закликав Захід посприяти звільненню з полону міського голови Мелітополя.
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