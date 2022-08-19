У Макрона анонсували ще один дзвінок Путіну найближчими днями

Президент Франції Еммануель Макрон знову зателефонує президенту РФ Володимиру Путіну найближчими днями. Темою для розмови знову буде ситуація навколо Запорізької АЕС та війна в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби президента Франції за підсумками сьогоднішньої телефонної розмови

"Два президенти знову поговорять один з одним на цю тему найближчими днями після обговорень між технічними групами і до розгортання місії", - йдеться у ньому.