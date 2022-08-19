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У Макрона анонсували ще один дзвінок Путіну найближчими днями

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Україна, П'ятниця 19 серпня 2022 18:13
У Макрона анонсували ще один дзвінок Путіну найближчими днями Фото: Макрон зателефонує Путіну найближчими днями (kremlin ru)
Автор: Наталія Гурковська

Президент Франції Еммануель Макрон знову зателефонує президенту РФ Володимиру Путіну найближчими днями. Темою для розмови знову буде ситуація навколо Запорізької АЕС та війна в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби президента Франції за підсумками сьогоднішньої телефонної розмови

"Два президенти знову поговорять один з одним на цю тему найближчими днями після обговорень між технічними групами і до розгортання місії", - йдеться у ньому.

Як повідомлялося, 19 серпня вперше за більш ніж двомісячну перерву президент Франції Еммануель Макрон зателефонував голові Кремля Володимиру Путіну.

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