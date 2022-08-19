У Макрона анонсировали еще один звонок Путину в ближайшие дни

Президент Франции Эммануэль Макрон снова созвонится с президентом РФ Владимиром Путиным в ближайшие дни. Темой для разговора опять будет ситуация вокруг Запорожской АЭС и война в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-службы президента Франции по итогам сегодняшнего телефонного разговора.

"Два президента снова поговорят друг с другом на эту тему в ближайшие дни после обсуждений между техническими группами и до развертывания миссии", - говорится в нем.